23 Yıl Sonra İlk Kez! Roma İmparatorlarının Kucaklaşma Sahnesi Ziyarete Açıldı

1999 Marmara Depremi sonrası İzmit ilçesindeki Çukurbağ Mahallesi'nde hasar gören bir binanın altında ve çevresinde arkeolojik materyallerle karşılaşılması üzerine Kocaeli Müze Müdürlüğü Başkanlığınca 2001'de başlatılan kurtarma kazılarında bulunan 8 rölyef paneli, 2 heykel ve heykellere ait 12 parça, 2022'de ilk kez sergilendi.

Aynı dönemde bulunan ve 10 ayrı kırık parçadan bir araya getirilerek restore edilen, Roma İmparatorları Diokletianus ve Maximianus'un şehre girişte yapılan geçit töreninde tören arabasından inerek birbiriyle kucaklaştığı sahnenin tasvir edildiği rölyef ise 23 yıl sonra tarih ve sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Kaynak: AA