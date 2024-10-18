23 Yıl Önce Milyarderdi, Şimdi Karın Tokluğuna Çalışıyor: Kutu Kadar Dükkanda Hayat Mücadelesi Veriyor

"ONLARCA ÇALIŞANIM VARKEN TEK BAŞINA KALDIM"

İnsanların beğenerek giydiği ayakkabıları üretmekten ve onarımdan keyif aldığını dile getiren Söylemez, “1980 yılına kadar babamla birlikte çalıştık. Usta olduktan sonra iki tezgahlı imalathanemiz 1990’lı yıllarda fabrikaya dönüştü ve yanımızda 130 kişi çalışıyordu. Çeşitli firmalar için üretim yapıyorduk. Ancak 1999’dan 2001’e kadar birçok zorlukla karşılaştık ve işimizi kaybettik. O yıllar bizim için çok zor geçti. Daralma yaşandı ve benim yaş grubumdaki birçok arkadaşım sektörde kalamadı” dedi.

Söylemez, imalat sektöründe yeni ustaların yetişmemesinden ve gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesinden yakınarak, “Para her şey değildir. En son çırağımı 1997’de usta yaptım; o zamandan beri kimseyi görmedim. Sektörümüzde yetişen insan sayısı çok az. Kalifiye eleman açığı haddinden fazla. İnsanlar ayaklarına hizmet ediyorsunuz ve bu zanaatı yapacak kalifiye eleman olmadığından makineleşme yaygınlaşıyor” şeklinde konuştu.