23 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: 1 Aylık Takip Sonucu Yakalandı

Aydın’da 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. 1 aylık takip sonucu yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.

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23 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: 1 Aylık Takip Sonucu Yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar konularından toplam 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.Ö. isimli şahıs Nazili Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 aylık takip sonucu gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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