23 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: 1 Aylık Takip Sonucu Yakalandı
Aydın’da 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. 1 aylık takip sonucu yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar konularından toplam 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.Ö. isimli şahıs Nazili Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 aylık takip sonucu gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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