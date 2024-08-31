23 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: 1 Aylık Takip Sonucu Yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar konularından toplam 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.Ö. isimli şahıs Nazili Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 aylık takip sonucu gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA