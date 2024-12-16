23 Yaşındaki Yusuf, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Bursa'da virajda devrilen motosikletin sürücüsü, Uludağ Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Yusuf Çakan hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Çakan, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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23 Yaşındaki Yusuf, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Kaza, 14 Aralık’ta sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Çakan yönetimindeki 16 BGC 114 plakalı motosiklet, virajda devrildi.

Kazada ağır yaralanan Çakan, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yusuf Çakan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere, memleketi Ağrı’ya gönderildi.

Kaynak: DHA

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