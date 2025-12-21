23 Yaşındaki Gençten Kripto Vurgunu! Tek Mesajla 683 Milyon TL Çaldı

ABD'de 23 yaşındaki bir kişi, 100 Coinbase kullanıcısına hesaplarının çalındığı şeklinde bir mesaj yollayarak 16 milyon dolar değerinde (683 milyon TL) kripto para çalmakla suçlanıyor.

23 Yaşındaki Gençten Kripto Vurgunu! Tek Mesajla 683 Milyon TL Çaldı
ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase kullanıcılarını hedef alan 23 yaşındaki Ronald Spektor, yaklaşık 100 kişiyi dolandırarak 16 milyon dolara (683 milyon TL) yakın kripto para ele geçirmekle suçlandı. İddianameye göre dolandırıcılık olayı, Coinbase kullanıcılarının telefonlarına art arda uyarı ve bildirimler gelmesiyle başladı. Kullanıcılara hesaplarının ele geçirildiğini bildiren bir e-posta gönderildi.

Mesajlarda bir Coinbase çalışanının kısa süre içinde hesap sahiplerini arayarak yardım edeceği belirtildi. Ardından kullanıcılardan telefonlarındaki talimatlara uyarak kripto varlıklarını "daha güvenli" başka bir hesaba aktarmaları istendi. Söz konusu hesabın kendilerine ait olacağının da altı çizildi. Ancak paranın aktarıldığı hesabın Brooklyn'de yaşayan Ronald Spektor'a ait olduğu ve paraların bu noktada kaybolduğu öne sürülüyor.

100 MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Brooklyn Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada şimdiye kadar yaklaşık 100 mağdurun belirlendiği, toplam kaybın ise 16 milyon dolara yaklaştığı bildirildi. Mağdur sayısının artabileceğini düşünen savcılık, Spektor'u kripto cüzdanları boşaltma, paraları aklama ve bu eylemini çevrimiçi platformlarda alaycı bir dille paylaşmakla suçladı.

TELEGRAM'DA DEŞİFRE OLDU

Spektor'un uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'da "lolimfeelingevil" kullanıcı adıyla attığı mesajlarda kripto kumarında 6 milyon dolar (256 milyon TL) kaybettiğini ama dolandırıcılık yoluyla milyonlar kazandığını övünerek anlattığı iddia edildi. Savcılıktan yapılan açıklamada Spektor'dan 105 bin dolar (4.4 milyon TL) nakit ve 400 bin dolar (17 milyon TL) değerinde kripto para ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

