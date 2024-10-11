22 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunuyordu, Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu.

Kasten öldürme suçundan hakkında 22 yıl 10 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A.'nın (31) yakalanması amacıyla görevli ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine geleceği bilgisinin alınması üzerine, adli makamlarla gerekli koordine kurularak icra edilen operasyon neticesinde T.A. yakalandı. T.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA