22 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü! Çatıdan Düşen Buz Kütlesi Hayattan Kopardı
Erzurum'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Arif Talat Algın, yolda yürürken çatıdan kopan buz kütlesinin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Algın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi 1’inci Sümbül Sokak'ta saat 03.00 sıralarında, bir apartman çatısından kopan buz kütlesi kaldırımda yürüyen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3’üncü sınıf öğrencisi Arif Talat Algın’ın başına düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Algın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
OKULUNDA TÖREN DÜZENLENECEK
Vefat eden Algın için yarın Edebiyat Fakültesi’nde tören düzenleneceği öğrenildi. Fakülte bahçesindeki törenin ardından Algın’ın cenazesi Bursa’ya gönderilecek.
Kaynak: DHA