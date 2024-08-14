22 Yaşındaki Genç Kız Yanlışlıkla Kendini Vurdu!

Sakarya'da 22 yaşındaki genç kız silahla kendini vurdu. Genç kızın ifadesinde, silahı kontrol ederken kazara kendini vurduğunu söylediği öğrenildi.

22 Yaşındaki Genç Kız Yanlışlıkla Kendini Vurdu!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Yörükler Mahallesi'nde 22 yaşındaki A.D. isimli genç kız, silahla kendini yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Genç kızın kolluk kuvvetlerine verdiği ifadesinde ise silahı kontrol ederken kazara kendini vurduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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