22. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödüllerinde tv100'e Büyük Gurur

İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından düzenlenen 22. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni, İstanbul’da gerçekleştirildi. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen törene siyaset, diplomasi, iş dünyası, akademi, kültür-sanat ve medya temsilcileri katıldı.

tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, dış haber ve diplomasi haberciliği alanındaki çalışmaları ve Türk Dünyasına katkıları nedeniyle Uluslararası Haber ve Belgesel Ödülü’ne layık görüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’ya, Türk Dünyası Hizmet ve Kamu Diplomasisi Üstün Başarı Ödülü verildi. Zorlu, törende yaptığı konuşmada Türk dünyasıyla iş birliğinin güçlendirilmesinin Türkiye’nin stratejik önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesinin Türkiye’de düzenleneceğini hatırlatan Kürşat Zorlu, Türk devletlerinin artık bölgesel bir güçten küresel diplomasinin ağırlık noktası haline geldiğini belirtti.

Törende ayrıca, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İhracat ve Ekonomik Diplomasi Onur Ödülü’nü Ticaret Bakanı Ömer Bolat adına teslim aldı. Gürcan, Türkiye’nin dış ticaret vizyonuna ilişkin mesajlar verdi.

İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy, İpekyolu’nun yalnızca tarihsel bir miras değil, aynı zamanda geleceğe dönük ortak bir vizyon ve iş birliği hattı olduğunu vurguladı.

30’dan fazla ülkeden gelen katılımcılar, bu yıl 22ncisi düzenlenen Uluslararası İpekyolu Altın Adamları Ödüllerinin Türk dünyasında kamu diplomasisi, ekonomik iş birliği ve kültürel dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sunan önemli bir buluşma olarak nitelendirdi.

