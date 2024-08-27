21 Yaşındaki Genç Tıraş Olurken Elektrik Akımına Kapıldı

Samsun'da evde tıraş olmak isteyen 21 yaşındaki genç ölümden döndü. Elektrik akımına kapılan genç hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
21 Yaşındaki Genç Tıraş Olurken Elektrik Akımına Kapıldı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde Emrecan M. (21) evinde sakal tıraşı olurken makinenin şarjı bitti. Tıraş makinesinin şarj kablosunun ucu ıslak olan lavaboyla temas edince, lavaboya dokunan Emrecan M. elektrik akımına kapıldı.

Ölümden dönen Emrecan M. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun
Son Güncelleme:
1 Bardak İçmek Bile Boğazdaki Ağrıyı Gideriyor! Bakın Nasıl Demlenmeliymiş... 1 Bardak İçmek Bile Boğazdaki Ağrıyı Gideriyor! Bakın Nasıl Demlenmeliymiş...
Borcunu Ödeyemeyen Çiftçiye Bir Darbe Daha! Ziraat Bankası'ndan Satılık Tarla Borcunu Ödeyemeyen Çiftçiye Bir Darbe Daha!
DİSK Üyeleri Türkiye'nin Dört Bir Yanında 'Gelirde Adalet Vergide Adalet' Dedi DİSK Üyeleri 'Gelirde Adalet Vergide Adalet' Dedi
Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu