21 Yaşındaki Genç Tıraş Olurken Elektrik Akımına Kapıldı
Samsun'da evde tıraş olmak isteyen 21 yaşındaki genç ölümden döndü. Elektrik akımına kapılan genç hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde Emrecan M. (21) evinde sakal tıraşı olurken makinenin şarjı bitti. Tıraş makinesinin şarj kablosunun ucu ıslak olan lavaboyla temas edince, lavaboya dokunan Emrecan M. elektrik akımına kapıldı.
Ölümden dönen Emrecan M. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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