21 Haziran yaz gündönümü bugün başlıyor, yaz gündönümünde neler olacak?

Gün dönümleri, astronomik yaz ve kışın başlangıcını işaret eder, 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleşir. Yaz gündönümü güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarım kürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar.