2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi Kabul Edildi, Vekiller Birbirine Girdi

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Görüşmeler bittikten sonra CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Son Güncelleme:
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi Kabul Edildi, Vekiller Birbirine Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 569 oy kullanıldı. Teklif, 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 563 oy kullanıldı; teklife 316 kabul, 247 ret oyu verildi.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi Kabul Edildi, Vekiller Birbirine Girdi - Resim : 1

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Başkan Kurtulmuş, birleşimi 22 Aralık saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Meclis’te Son Viraj! Bütçe Mesaisi BitiyorMeclis’te Son Viraj! Bütçe Mesaisi BitiyorGüncel
Meclis’te Kritik Pazar: Bahçeli ile Muhalefet Liderleri Arasında Dikkat Çeken TemasMeclis’te Kritik Pazar: Bahçeli ile Muhalefet Liderleri Arasında Dikkat Çeken TemasSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Bütçe TBMM
Son Güncelleme:
Uyuşturucu Soruşturmasında 6 Kişi Daha Tutuklandı! Aralarında Sosyal Medya Ünlüsü de Var Uyuşturucu Soruşturmasında 6 Kişi Daha Tutuklandı
Aksaray'da Zincirleme Kaza! 3 Otomobille Motosiklet Birbirine Girdi 3 Otomobille Motosiklet Birbirine Girdi!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kendisini ve Çocuklarını Darp Eden Eski Eşini Bıçakladı! Cezası Belli Oldu Kendisini ve Çocuklarını Darp Eden Eski Eşini Bıçakladı! Cezası Belli Oldu
Kan Donduran Olay! Define Aramak İçin Kazdığı Tünelden Cesedi Çıktı Kan Donduran Olay! Define Aramak İçin Kazdığı Tünelden Cesedi Çıktı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Tarih Verdi: İşte Enflasyon Hedefi Cevdet Yılmaz Tarih Verdi, İşte Enflasyon Hedefi
Kayıp Vakasının Altından Kadın Cinayeti Çıktı! Cansız Bedeni Tarlada Bulundu Kayıp Vakasının Altından Kadın Cinayeti Çıktı! Cansız Bedeni Tarlada Bulundu
Okan Buruk'tan Transfer Açıklaması: Hangi Mevkilere Yapılacak? Okan Buruk'tan Transfer Açıklaması
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Asgari Ücret Zammı Kulislerden Sızdı! İşte Zam Oranı…
Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı Çanakkale’de Katliam Gibi Kaza! Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Faciaya Neden Oldu! 5 Ölü, 1 Yaralı