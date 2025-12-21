2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi Kabul Edildi, Vekiller Birbirine Girdi
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Görüşmeler bittikten sonra CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 569 oy kullanıldı. Teklif, 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 563 oy kullanıldı; teklife 316 kabul, 247 ret oyu verildi.
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Başkan Kurtulmuş, birleşimi 22 Aralık saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: ANKA
Son Güncelleme: