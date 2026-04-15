2026-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tıp doktorlarının uzmanlık eğitimi alabilmek için girdiği yılın ilk büyük sınavı olan 2026-TUS 1. Dönem ile yurt dışı diplomalarının denkliği için yapılan 2026-STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçlarını duyurdu.

SONUÇLAR ERİŞİME AÇIKLANDI

15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavların değerlendirme süreci tamamlanarak adayların erişimine açıldı. ÖSYM'den yapılan resmi açıklamada, adayların sınav kağıtlarının titizlikle incelendiği ve tüm değerlendirme işlemlerinin sonuçlandırıldığı belirtildi. Tıpta uzmanlık yolunda en kritik aşamalardan biri olan bu sınavın ardından, adaylar aldıkları puanlara göre hastane ve branş tercihlerini yapmaya başlayacak.

TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2026-TUS ve STS sonuç belgelerine ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek. Sonuç ekranına erişim için şu adımlar izlenmeli:

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'ne giriş yapın.

T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi bilgilerini girin.

"2026-TUS 1. Dönem Sonuçları" sekmesine tıklayarak puan ve sıralama bilgilerinizi görüntüleyin.

GÖZLER TERCİH SÜRECİNE ÇEVRİLDİ

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercih takvimine çevrildi. Adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki kontenjanlara yerleşebilmek için ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunu beklemeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi