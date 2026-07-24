2026 KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! KPSS-2026/1 Merkezi Atama Sonuçları Nereden Öğrenilir?

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ÖSYM tarafından 9-16 Temmuz tarihleri arasında alınan KPSS-2026/1 tercihleri için yerleştirme işlemleri sonuçlandırıldı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, tercih sonuçlarını görüntülemek için ÖSYM'nin sonuç sistemine yöneldi.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.

KPSS-2026/1 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS-2026/1 merkezi atama sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Adayların sisteme T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor. Sonuç ekranında adayın herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşip yerleşmediğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Bir kadro veya pozisyona yerleşen adayların, atama işlemleri için ilgili kamu kurumunun yapacağı duyuruları takip etmesi gerekli. Merkezi yerleştirme sonucu, adayın yerleştirildiğini gösterirken göreve başlama ve belge teslimi gibi sonraki işlemler ilgili kurum tarafından yürütülüyor. İstenen belgeler, teslim tarihleri ve başvuru adresleri kurumlara göre farklılık gösterebileceği için adayların yerleştikleri kurumun iletişim adreslerini kontrol etmesi ve duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Kaynak: DHA