2026 KPSS Takvimi Belli Oldu: İşte Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT Oturumlarının Başvuru ile Sınav Tarihleri

Memur olmak isteyen adaylar için kritik süreç başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2026 yılı KPSS takvimiyle birlikte; Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT oturumlarının başvuru ile sınav tarihleri belli oldu.

2026 KPSS Takvimi Belli Oldu: İşte Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT Oturumlarının Başvuru ile Sınav Tarihleri
Kamu personeli alımı için kritik önemdeki KPSS, 2026 yılında tüm eğitim düzeyleri için düzenlenecek. Özellikle çift yıllarda yapılan Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavları, adaylar için iki yıl boyunca geçerli olacak puanları alma imkanı yaratacak.

1. KPSS LİSANS OTURUMU (ÜNİVERSİTE MEZUNLARI)

Lisans düzeyindeki sınavlar Eylül ayına yayılmış durumda.

Başvuru Tarihleri: 1 - 13 Temmuz 2026

Sınav Tarihleri:

Genel Yetenek - Genel Kültür: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi: 12 - 13 Eylül 2026
Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026

2. KPSS ÖN LİSANS OTURUMU

İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı sınav Ekim başında yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuç Açıklama: 30 Ekim 2026

3. KPSS ORTAÖĞRETİM OTURUMU (LİSE MEZUNLARI)

En yüksek katılımın beklendiği Ortaöğretim sınavı için başvurular Ağustos sonunda başlıyor.

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos - 8 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
Sonuç Açıklama: 19 Kasım 2026

4. KPSS DHBT (DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ)

Din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen adaylar için takvim şu şekilde:

Başvuru Tarihleri: 22 - 30 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026
Sonuç Açıklama: 25 Kasım 2026

BAŞVURULAR NASIL GERÇEKLEŞECEK?

ÖSYM yetkilileri, adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaları konusunda uyarıda bulunurken; özellikle Ortaöğretim ve Ön Lisans sınav sonuçlarının 2 yıl boyunca geçerli olacağını hatırlattı. Adayların sınav giriş belgelerini sınav gününden önce kontrol etmeleri ve her oturumun farklılaşan sonuç tarihlerini takip etmeleri önemli.

2026 KPSS başvuruları ve giriş belgeleri işlemleri yalnızca ÖSYM’nin resmi internet adresi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

