Kutsal Topraklar İçin Geri Sayım Başladı: 2026-2027 Umre Başvuruları e-Devlet'te Açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 yılı birinci dönem umre turları için kayıt işlemlerinin başladığını duyurdu. Kutsal yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlar başvurularını müftülükler ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen binlerce vatandaşın merakla beklediği duyuruyu yaptı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 yılı birinci dönem umre turları için başvuru ekranı erişime açıldı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kutsal yolculuğa çıkmaya hazırlanan umre yolcusu adayları için başvuru sürecinde kolaylık sağlandı. Vatandaşlar, kayıt işlemlerini kendilerine en yakın il ve ilçe müftülükleri üzerinden bizzat yürütebilecekleri gibi, sıra beklemeden e-Devlet kapısı üzerinden de dijital olarak gerçekleştirebilecek.

Birinci dönem turlarına katılmak isteyenlerin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tur programlarını inceleyerek kendilerine uygun tarih ve konaklama seçeneklerine göre işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Kaynak: AA

