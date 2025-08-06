MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri kapsamında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları “Sonuç İlanı” yayımlandı. Aday kayıt süreci ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

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MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav Sonuçları Açıklandı
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı için Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıt sürecini resmi olarak başlattı.

Yerleştirme takvimi, aday çağrıları, kontenjan detayları ve kayıt belgeleri MSÜ tarafından duyuruldu. Tüm adaylar, E-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek ve kayıt süreçlerini MSÜ’nün resmi web sitesi üzerinden takip edebilecek.

MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav Sonuçları Açıklandı - Resim : 1

Astsubay Meslek Yüksekokulları Kayıt Takvimi

Aday Çağrı Süreci: 11 – 26 Eylül 2025 (Son çağrı: 26 Eylül saat 18.00)

Kesin Kayıt Tarihleri: 11 – 30 Eylül 2025 (Son kayıt: 30 Eylül saat 17.00)

Çağrılar 13 ve 20 Eylül Cumartesi günleri de devam edecek.

MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav Sonuçları Açıklandı - Resim : 2

HARP OKULLARI KAYIT TAKVİMİ

Aday Çağrısı: 25 Ağustos – 10 Eylül 2025 (Son çağrı: 10 Eylül saat 18.00)

Kesin Kayıt Süreci: 25 Ağustos – 12 Eylül 2025 (Son kayıt: 12 Eylül saat 17.00)

ADAYLAR ÇAĞRI VE YERLEŞTİRME SÜRECİNDE NE YAPMALI?

Yerleştirme süreci, öncelikle adayların tercih sırası ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) esas alınarak yapılacak.

Boş kontenjanlar olması durumunda, adaylar gün içinde birden fazla kez çağrılabilecek.

Çağrılar resmi tebligat niteliği taşıyor. Gün içinde 3 defa ulaşılamayan adayların adaylığı iptal edilecek.

E-devlet sisteminden sonuçlarınızı kontrol etmeyi unutmayın.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Çağrı yapılan adaylar, aynı gün saat 17.00’ye kadar MSÜ Rektörlüğü’ne olumlu ya da olumsuz beyan bildirmek zorundadır. Son gün yerleşen adaylar ise 1 saat içinde dönüş yapmalıdır. Aksi durumda adaylıkları geçersiz sayılacak.

Adaylar, sonuçlarına personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Sonuçları görmek için tıklayınız

https://personeltemin.msb.gov.tr/

Kaynak: Haber Merkezi

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