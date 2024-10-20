2025 Bedelli Askerlik Ücretinde Son Durum Ne? Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Milli Savunma Bakanlığı, mevcut bedelli askerlik ücretini 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlemişti. Gelecek yılın Ocak ayında yapılacak artışla birlikte, bu bedelin ne kadar olacağı ise merak konusu.

2025'TE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE OLACAK?

2025 yılı için bedelli askerlik ücretinin, 6 aylık enflasyon farkı ve memur maaş zammı oranı ile belirleneceği ifade ediliyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 41,11'lik tahmine göre memur maaş zammı oranının yüzde 11,33 olması bekleniyor. Bu durumda, mevcut bedelli askerlik ücretinin 242 bin 555 lira seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Ancak net rakam, 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, ödemelerini peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek gerçekleştirebilecek. Bakanlık tarafından belirlenen katsayıya göre nihai ücret tutarı belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi