2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var?

2024 yılının resmi tatil günleri belli oldu.

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2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? - Resim: 1

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2024 resmi tatil günleri de merak ediliyor. Esas itibarıyla 13 buçuk gün resmi tatil olsa da hafta sonları eklenip 7 gün de yıllık izin kullanıldığında tatil günleri 40 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 2024'te kaç gün tatil var?

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2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? - Resim: 2

Resmi tatil günleri 2024 yılında 13.5 gün sürecek. İşte 2024 resmi tatil günleri:

Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3.5 Gün)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)

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2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? - Resim: 3

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)

Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4.5 Gün)

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2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? - Resim: 4

Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1.5 Gün)

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2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? - Resim: 5

HAFTA SONU İLE BİRLEŞEN TATİL GÜNLERİ

Bu günlere resmi tatil gün sayısı eklendiğinde toplam tatil günü 20 buçuk güne çıkıyor.

Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3.5 Gün)

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2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? - Resim: 6

Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

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2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? - Resim: 7

RESMİ TATİLLERİN 40 GÜNE ÇIKMA İHTİMALİ

Ramazan ve Kurban Bayramları 9 gün tatil olduğunda ise toplam tatil süresi 40 güne çıkmış olacak. Ancak bununla ilgili Kabine'nin tatil günü kararı alması gerekiyor.

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2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? - Resim: 8
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