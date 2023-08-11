2023'ün en ilginç şikayetleri: 'Hazır kekimin içinden muska çıktı'

Yılın ilk yarısında platforma gelen en ilginç şikayetler şöyle:

"Sevgi biraz emek ve kahır çekmek değil mi?"

"Sevgili internet sağlayıcım, öncelikle aylardır yalvarmalarımın meyvesi olarak internet hızımızı 2 MB'den 4 MB'e çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Evet, ben 40 MB parası ödüyor olabilirim ama aramızda bir 0'ın nasıl bir lafı olabilir? Yıllardır bana ödettiğin haksız faturalar bir yana duygularımızın karşılıklı olması benim için çok değerli. 40 adım ötemdeki fiberi apartmana sokamıyor olman inan bana sana olan hislerimi etkilemiyor. Uzaktan bir ilişki yürütüyoruz sonuçta! Mesafeli ilişkilerde bu tür şeyler olağan. Ferhat'ın dağları delmesini örnek gösterip aramıza nifak tohumları ekmeye çalışsalar da ben yine de seni seviyorum. Evet, upload hızım KB seviyelerinde sürünüyor. Evden çalıştığım günlerde bir sorguyu çalıştırmam saatlerimi alıyor olabilir, Ama varsın olsun sevgi biraz da emek biraz da kahır çekmek değil mi?”