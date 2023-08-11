2023'ün en ilginç şikayetleri: 'Hazır kekimin içinden muska çıktı'
Çözüm platformu Şikayetvar, 2023'ün ilk yarısında kendilerine iletilen şikayetleri derleyip hazırladığı raporun detaylarını paylaştı.
2023'ün ilk yarısında nisan ayında şikayetler zirve yaparken, 271 bin 646 şikayet ile şikayetin en çok geldiği gün, salı oldu. 12 bin 877 şikayetle 2 Ocak 2023 tarihi en çok şikayet yazılan tarih olurken şikayetler en çok saat 14.00'te yazıldı. 2022'nin en çok ziyaret edilen ayı nisan olurken ilk 6 ayda Şikayetvar’ı aylık 21,5 milyona yakın kullanıcı ziyaret etti. 231 bin 235 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörü 2023'ün ilk altı ayında en çok şikayet alan sektör oldu.
Yılın ilk yarısında platforma gelen en ilginç şikayetler şöyle:
"Sevgi biraz emek ve kahır çekmek değil mi?"
"Sevgili internet sağlayıcım, öncelikle aylardır yalvarmalarımın meyvesi olarak internet hızımızı 2 MB'den 4 MB'e çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Evet, ben 40 MB parası ödüyor olabilirim ama aramızda bir 0'ın nasıl bir lafı olabilir? Yıllardır bana ödettiğin haksız faturalar bir yana duygularımızın karşılıklı olması benim için çok değerli. 40 adım ötemdeki fiberi apartmana sokamıyor olman inan bana sana olan hislerimi etkilemiyor. Uzaktan bir ilişki yürütüyoruz sonuçta! Mesafeli ilişkilerde bu tür şeyler olağan. Ferhat'ın dağları delmesini örnek gösterip aramıza nifak tohumları ekmeye çalışsalar da ben yine de seni seviyorum. Evet, upload hızım KB seviyelerinde sürünüyor. Evden çalıştığım günlerde bir sorguyu çalıştırmam saatlerimi alıyor olabilir, Ama varsın olsun sevgi biraz da emek biraz da kahır çekmek değil mi?”
"Çekirdek paketinin içinden yılan kafası çıktı"
"Bilinen bir zincir mağazadan tuzlu çekirdek aldım. İçinden yılan kafası çıktı ve yedik afiyetle birazını. Yazıklar olsun. Şikayet edeceğim gerekli resim video ve fatura elimde mevcut. Bu nasıl bir sorumsuzluk, insan sağlığı ile oynamadır? Yazıklar olsun."
"Fön makinesi yerine kalas göndermişler"
"1 adet fön makinesi sipariş verdim ve gelen kargoyu ben olmadığım için arkadaş teslim aldı ve gelen kargodan fön makinesi yerine kalas odun çıktı. Kapalı streçle kapalı olan ürün kusurlu çıktı. Bu durumdan dolayı çok şikayetçiyim. İnşallah hallolur."