Adaylık çekişmelerine karşı 37 aydından ortak bildiri

Türkiye, tarihinin en kritik seçimine doğru giderken ortaya çıkan adaylık tartışmaları ve çekişmelerine karşı 37 aydın ‘Sorumluluğa çağrı’ başlıklı bir bildiri yayımladı.

Bugün BirGün’ün arka sayfasında yayımlanan ve “100 yılın en kritik eşiklerinden birisiyle karşı karşıyayız” ifadeleriyle başlayan bildiride, “Ülkemizin yarınlarının tek adam diktasının cenderesinde bugünden daha büyük felaketlere sürüklenmesine izin veremeyiz. Bunu başaracak toplumsal gücümüz var” dendi.

“Aydınlanma birikimlerimizden 20 yıldır bu iktidara teslim olmayan sendikalara ve meslek odalarına, ilerici aydınlardan örgütlü toplumsal mücadele güçlerine uzanan bir direniş potansiyellerimiz ve ortak deneyimlerimiz var” ifadeleri kullanılan bildiride, bu büyük direnme kapasitesini görmezden gelerek ve toplumsal muhalefetin tüm kesimlerini kucaklamadan adım atılamayacağı vurgulandı.

Bildiride, seçimlere giderken bugün yaşanan adaylık tartışmalarına ise şu ifadelerle değinildi:

“Kişisel ve grupsal çıkarlarla sürdürülen iktidar oyunları, makam ve mevki pazarlıkları ülkenin geleceğini tehlikeye atmaktan başka bir sonuç vermeyecektir. Özellikle gelinen bu noktadan sonra, adaylık tartışması etrafında çekişmeler yaşamanın tek anlamı batmakta olan iktidar gemisine manevra şansı tanımak olacaktır.”

Bildirinin devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Toplumun beklenti ve umutlarını hiçe sayma, halkın değişim arzusuna kayıtsız kalma sonucu doğuracak her tür sorumsuzluğu reddediyoruz.

Herkes tehlikenin farkına vararak sorumlu davranmalı; kendi çıkarlarını halkın ve ülkenin yarınlarının önüne koymamalıdır.

Bu karanlık rejimin oylanacağı 2023 seçimlerini, 20 yıllık karanlığa yeter diyenlerin kesin bir zaferiyle bitirilmesi hayati bir önem taşımaktadır.

MÜCADELEYE DAVET

Bu nedenle demokrasiye, emeğe, adalete, barışa, eşitliğe, özgürlüğe, kardeşliğe, gençlere, kadınlara düşman bu karanlığın saltanatına son vermek için herkesi sorumlu davranmaya ve tüm muhalefet dinamiklerini kucaklayan bir anlayışla birlikte mücadeleye davet ediyoruz.”

‘Sorumluluğa çağrı’ başlıklı bildiriyi imzalayan isimler şöyle:

A. İrfan Türkkolu, Adnan Serdaroğlu, Ataol Behramoğlu, Aysun Gezen, Aziz Konukman, Bahadır Berdicioğlu, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Bülent Emrah Parlak, Cem Nuri Aldaş, Dilek Bulut, Doğan Tılıç, Emin Koramaz, Erdal Güney, Eyüp Muhçu, Feray Aytekin Aydoğan, Fevziye Sayılan, Gültekin Narinli, Güven Gürkan Öztan, Haydar Ergülen, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Korkut Boratav, Mahir Ulutaş, Meral Uysal, Merdan Yanardağ, Metin Özuğurlu, Mustafa Sönmez, Necmi Erdoğan, Nejat İşler, Oğuzhan Müftüoğlu, Osman Öztürk, Sabahat Akkiraz, Taner Timur, Taner Yüzgeç, Timur Soykan, Yunus Yener.