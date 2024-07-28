'2022'de Bitecek' Denilen Yol Bitmedi, Maliyeti 31 Kat Arttı: Yeni İhaleyi Yandaş Şirket Kaptı

Enflasyon ve döviz kurlarındaki artışla birlikte, kamu kurumlarına bütçe dayanmıyor. Son olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yaptırdığı ve 2022’de bitmesi hedeflenen Antalya Gazipaşa Bölge Hududu yolu bir türlü bitirilemedi.

Yolun yapımına 2017 yılında 369 milyon 997 bin lira ödenirken, tamamlanamayınca bir kez daha ‘ikmal’ ihalesine çıkıldı. Yolun maliyeti 7 yılda 31 katına çıkmış oldu.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 13 Haziran 2024’te Gazipaşa Bölge Hududu ikmal ihalesine çıktı. Pazarlık 21-B usulüyle yapılan ihaleye, 6 şirket teklif sunarken, yolun kesiminin yapım ihalesini 11 milyar 562 milyon 913 bin TL’ye Tarmac Agrega Madencilik ile Turgut Müteahhitlik Sanayi kazandı.

ERDOĞAN'I SARAY'DA ZİYARET ETMİŞTİ

İhaleyi alan şirketlerden yandaş Turgut Mühendislik’in sahibi İbrahim Turgut’un aynı zamanda Çaykur Rizespor’un başkanı da olduğu bilinirken, Turgut, daha önce Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı ziyaret ile de gündeme gelmişti.

Öte yandan Turgut’un şirketi, Gazipaşa Bölge Hududu yolu haricinde, 2020 yılından bu yana 5 milyar 615 milyon TL’lik ihale almıştı.