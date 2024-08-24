2012 Model ve Altındaki Otomobiller İçin Flaş Gelişme

2019 yılında durdurulan "Hurda Araç Teşvik Yasası", otomobilini hurdaya ayıran vatandaşların 15 bin liraya varan teşvik almasına imkan tanıyordu.



Enflasyon ile birlikte söz konusu rakamın 100-150 bin lira arasına denk düştüğünü belirten uzmanlar, sağlıklı ve güvenli bir trafik için hurda araçlara teşvik verilmesi gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin son çağrı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Palandöken, Hurda Araç Teşvik Yasası hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Bilindiği üzere ülkemizde 28 milyon 750 bine yakın araç var. Bunların ortalama yaşı, TÜİK verilerine göre, 14,5'in üzerinde. Bu araçlar artık ekonomik ömürlerini doldurmuş durumda. Araçlarını yenilemek isteyen pek çok vatandaşımız var fakat yeni enflasyonla mücadeledeki yeniden değerlendirme oranlarında bunlar da vergiye tabi olacak. Halbuki bizim bu araçların hepsi ekonomik ömürlerini doldurmuş. Mal sahiplerinin ellerinde ekonomik olarak kazancı olmayan, çevreye ve doğaya zararlı hale gelmiş, yakıt israfı da çok büyük olan eski teknoloji olan araçlar. Kısacası araçların hepsi hurdaya çıkmış vaziyette. Hızlı bir şekilde sorunun çözümü için araçların yaşlarına yönelik bir teşvik programı yeniden uygulanmalı.