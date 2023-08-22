2010'un tekrarı geliyor: Yazın kavrulduk ama kış çok sert geçecek

Benzer bir yorum da hawaeather hesabından geldi:

Bu kış için umutluyum çünkü QBO dediğimiz stratosferik rüzgarlar bariz bir şekilde doğulu faza geçiyor. Peki bunun bize yararı nedir? Bu faz sırasında Yurdumuz çok bol yağışlı bir süreçten geçer özellikle El Nino'da buna eşlik ediyorsa bu ikili Stratosferik Girdap'a muazzam bir ısı akışı transferi gerçekleştirip ani stratosferik ısınmalara yol açabilir ve kutup girdabı zayıf kalır.