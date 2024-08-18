20 Bin Dönümlük Alanda Hasadı Başladı! Üreticinin Yüzü Gülüyor

Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Şubat ayında fidanları yetiştirilmeye başlanan ve Mayıs ayında ekimi yapılan tütünün, Ağustos ayında hasat edilerek üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Başkan Kuştepe, Samsat'ta son yıllarda özellikle İzmir ve Virginia tütününün yaygın olarak yetiştirildiğini ve bu yıl yaklaşık 20 bin dönümlük alanda ekim yapıldığını söyledi. Bölgedeki çiftçilerin yaklaşık 3 bin ton tütün rekoltesi beklediğini ifade eden Kuştepe, Samsat ilçesinin tütün kalitesinin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Kaynak: Gerçek Gündem