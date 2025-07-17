2 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü! 5'inci Kattaki Evlerinin Penceresinden Düştü

Çorum'da 2 yaşındaki bir çocuk, 5. katındaki dairenin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

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2 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü! 5'inci Kattaki Evlerinin Penceresinden Düştü
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Acı olay, Çorum'un Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 32. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki S.N.Y., 5. katındaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 yaşındaki çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, hem çocuğun düştüğü noktada hem de dairede detaylı çalışma yaptı.

Kaynak: İHA

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