2 Yaşındaki Bebeğe Şiddet ve İstismar İddiası: Valilik Açıklama Yaptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki S.Y.'nin beyin kanaması geçirmesi ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Valilik konuya ilişkin açıklama yaptı.

Malkara'da S.Y. bebek, darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmıştı. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Beyin ameliyatına alınarak entübe edilen bebeğin durumunun ağır olduğu bildirilmişti.

Bebeğin darp edildiği ve cinsel istismara uğradığının öne sürülmesinin ardından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri dahil 5 kişi gözaltına alınmıştı. Annenin tutuklanmasının ardından, şüphelilerden 4 kişi hala gözaltında bulunuyor.

Tekirdağ Valiliği, olaya ve söz konusu soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tekirdağ ilimiz Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'mağdur çocuğa cinsel istismar' konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan toplam 5 kişi gözaltına alınmış bunlardan birisi tutuklanmıştır. Diğer dört şüpheli ise gözaltına alınmıştır. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA