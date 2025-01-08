2 Kişi Hayatını Kaybetmişti: PTT Binasındaki Dehşetin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Rize'de PTT binasında düzenlenen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında 17.03 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz saldırgan babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylemesi üzerine şahıs PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs ateş etmeye başladı. Şahıs PTT Müdür Vekili Selim Okumuş’u ve kendisine müdahale etmek isteyen Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaralarken, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, meydana gelen saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırgan ile çalışanlar arasında bir arbede yaşandığı sonrasında şahsın belinden çıkarttığı silah ile ateş ettiği anlar yer alıyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize’de 2 PTT çalışanına silahla saldıran şahsın yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, “Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki PTT personeli kardeşimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve PTT camiasına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA