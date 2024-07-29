2 Kadını Cinsel Saldırıya Maruz Bırakmıştı! Ticani Tarikatı 'Şeyhi' Tutuklandı

Ticani Tarikatı'nda kendisini 'şeyh' olarak tanıtan Ahmet Şahin Uçar'ın bir kadını maruz bıraktığı sistematik istismar yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Uçar, iki kadın müridinin şikayeti üzerine cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı.

2 Kadını Cinsel Saldırıya Maruz Bırakmıştı! Ticani Tarikatı 'Şeyhi' Tutuklandı

Bursa’da Ticani Tarikatı şeyhi olduğunu iddia eden Ahmet Şahin Uçar’ın müritlerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. BirGün yazarı gazeteci Timur Soykan'ın haberine göre, Tarikattan ayrılan kadın müritler, Ahmet Şahin Uçar’ın Bursa Yıldırım’daki üç katlı Arifane İlim Derneği adı altındaki dergâhta, misafirhanede ve telefonla müritlerini istismar ettiğini öne sürmüştü. Savcılığa suç duyurusunda bulunan kadın müritlerden ‘Ç.’ yaşadıklarını anlatmıştı.

Tüm bunların üzerine Ahmet Şahin Uçar, iki kadın müridinin şikayeti üzerine cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı. halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, mağdur sayısının şimdilik 3 olduğu biliniyor.

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