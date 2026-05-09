2 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 90 Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı. 79 asayiş ve 6 komando timi olmak üzere toplam 467 jandarma personeli tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 özel eğitimli narkotik arama köpeği de kullanıldı. Operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 87'si çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı. 3’ünün işlemleri devam ediyor.

Açıklamada, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA