2 İlde 'Tefeci' Operasyonu: 25 Tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Karaman ve Tokat'ta düzenlenen tefecilere yönelik operasyonlarda, 56 şüphelinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını açıkladı.

56 ŞÜPHELİDEN 25'İ TUTUKLANDI

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Karaman ve Tokat'ta tefecilere yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 25'i tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Karaman ve Tokat İl Jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayanlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Kaynak: DHA

