2 Gündür Kayıptı, Sağ Bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Rüstem Arslan, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ bulundu.

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2 Gündür Kayıptı, Sağ Bulundu
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Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Çınarcık Mahallesi'nde yaşayan Rüstem Arslan'dan 2 Temmuz'dan bu yana haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve ilgili ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Bugün devam eden çalışmalar kapsamında Rüstem Arslan, saat 12.45 sıralarında evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Arslan, kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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