2 Gündür Haber Alınamıyordu... Evinde Ölü Bulundu!

Denizli'de kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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2 Gündür Haber Alınamıyordu... Evinde Ölü Bulundu!

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde 2 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan 65 yaşındaki Zekariye Karışan’dan 2 gündür haber alınamaması üzerine komşuları şüphelenerek kapıyı çaldı.

Kapıyı açmayan Karışan'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi kapıyı açtı. Sağlık ekipleri evde Zekariye Karışan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri evde yapığı incelemenin ardından yalnız yaşadığı öğrenildi.

Zekariye Karışan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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