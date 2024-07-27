2 Gündür Haber Alınamıyordu, Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adamdan acı haber geldi. Erdoğan Sipahioğlu isimli talihsiz adam, evinde ölü bulundu.

2 Gündür Haber Alınamıyordu, Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 gündür kendisinde haber alınamayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Cedit Mahallesi Maslak Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 55 yaşındaki Erdoğan Sipahioğlu’dan 2 haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıyı açıp içeri kontrol ettiğinde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için Erdoğan Sipahioğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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