2 FETÖ Şüphelisi Yunanistan’a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

2 FETÖ Şüphelisi Yunanistan’a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri S.Y. ve Z.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, dün güvenlik güçleri tarafından merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi A.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Kaynak: DHA

Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı
Otomobil Su Kanalına Uçtu: 4’ü Çocuk 6 Yaralı Otomobil Su Kanalına Uçtu: 4’ü Çocuk 6 Yaralı
KPSS Ortaöğretim Geç Başvuruları Uzatıldı KPSS Ortaöğretim Geç Başvuruları Uzatıldı
Türkiye Ayağa Kalktı: Altındağ'da Katliam Var Türkiye Ayağa Kalktı! Altındağ'da Katliam Var
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi
'Berat Albayrak ve Binali Yıldırım İstememişti'... Erdoğan'ın Bizzat Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi? Erdoğan'ın Davet Ettiği İsim AKP’ye Geçecek mi?