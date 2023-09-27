2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bombanın imha edilme anları kameraya yansıdı

Singapur'da bir inşaat alanında bulunan ve patlama riski olduğu açıklanan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba Singapur Ordusu tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Son Güncelleme:

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur’da geçtiğimiz hafta bir binanın inşaat alanında 100 kilogramlık bir Bomba bulundu. Bombanın taşınmasının tehlikeli olduğu belirtilerek, bulunduğu yerde Imha edilmesine karar verildi.

İnşaat çevresinde yaşayan 4 binden fazla kişi ise tahliye edildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bomba, Singapur ordusu tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verildiği duyuruldu.

Singapur, 2. Dünya Savaşı sırasında 1942'den 1945 yılına kadar Japonlar tarafından işgal edilmişti.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor? Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor?
Yarkadaş ve Odatv arasında 'Ecevit' atışması: 'Karaoğlan' ismi nereden geliyor? Yarkadaş ve Odatv arasında 'Ecevit' atışması
CHP'de genel başkanlık yarışına bir aday daha katıldı CHP'de genel başkanlık yarışına bir aday daha katıldı
Cevizi 1 gece boyunca suda bekletip suyunu için! O derdi önlediği ortaya çıktı... Cevizi 1 gece boyunca suda bekletip suyunu için! O derdi önlediği ortaya çıktı...
ÇOK OKUNANLAR
Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı
Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar
Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı! Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı!
Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu