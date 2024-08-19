2 Bölgede Yangınlar Kontrol Altında: İşte Son Durum

Türkiye'nin birçok şehrinde çıkan orman yangınlarında müdahale yine yetersiz kalırken, tüm ülke endişeli bir bekleyişle bu felaketin son bulmasını bekliyor. Bugün de Manisa, Bolu, Uşak, İzmir, Muğla ve Aydın'da orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

'İZMİR KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇOK YAKIN'

Bugün yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Manisa'nın Gördes ilçesi ve Uşak'ın Eşme ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Her iki yangında da soğutma çalışmaları sürerken, İzmir'in Menderes ile Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınları da kısmen kontrol altına alındı. Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangın ise büyük oranda kontrol altında. Ekiplerimizin yoğun mücadelesi sürüyor."

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12-17 Ağustos arasında Türkiye'nin 7 ilinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 22 kişiden 9'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12-17 Ağustos'ta Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.

Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Tunç, hayat kaynağı ormanlara sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.

İzmir’de 52 bina ve 97 bağımsız bölümün incelendiğini söyleyen Kurum, bunlardan 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yangından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Manisa Gördes’te 46 bina ve 66 bağımsız bölümün etkilendiğini açıklayan Bakan Kurum, yangınların devam ettiği bölgelerde alevlerin söndürülmesiyle hasar tespit çalışmalarına geçileceğini ifade etti.

BOLU

Bolu'da da alevlere müdahale sürerken, Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen bazı köy ve mahalle sakinleri, alevlerin kontrol altına alınmasıyla evlerine geri dönmeye başladı.

KARABÜK

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanda cuma günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Engebeli olan arazide ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam etti.

40 hektarlık alanda etkili olan yangına 73 araç ve 208 personel ile karadan, 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

UŞAK

Uşak'ın Eşme'nin Dereli köyü mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Uşak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve su tankeri, Uşak ve Eşme belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan da 1 helikopterle müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla helikopter müdahale edemeyince çalışmalar gece boyu karadan devam etti. Günün ilk ışıklarıyla helikopter, tekrar söndürme çalışmalarına katıldı. Bakan Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İZMİR MENDERES

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla bölgeye 5 uçak ve 8 helikopter ile destek sağlanmaya başlandı. Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor. Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kısmen kontrol altına aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Şaşal Mahallesi'ndeki orman yangınının, kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve kısa devre kaynaklı olduğunu bildirmişti.

AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı. Bakan Yumaklı, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi.

Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

AYDIN'DAKİ YANGIN, MUĞLA KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTI

Bölgede etkili olan rüzgar birlikte alevler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı. Alevlerin ilerlememesi için dozerler ve iş makineleri ile çalışmalar sürerken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekletiliyor.

Mahalleli, kendilerine ait traktörlerle tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almıyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale sürüyor. Yangın, kısmen kontrol altına alındı.

MANİSA'DAKİ YANGIN ALTINCI GÜNÜNDE

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 14 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5’e, helikopter sayısı 13’e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti. Bakan Yumaklı, Gördes'deki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

2 MAHALLEDE DAHA YANGIN

15 Ağustos sabahı, günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan yeniden başladı. Boyalı Mahallesi’ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.

KARAYAKUP MAHALLESİ YANDI

Kaşıkçı Mahallesi’nde tarım arazilerinde çıkan yangın aynı gün içinde söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen 20 hanelik 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi’ndeki cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi.

YANGIN SALİHLİ İLÇESİNE ULAŞTI

Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen alevlere 3’üncü gününde de müdahale sürdü. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli’nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır Mahallelerine ulaştı. Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Kale Mahallesi’nde ise bazı evler alevlere teslim olarak tamamen yandı.

BAKAN YARDIMCISI: BUGÜN BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının ulaştığı Salihli ilçesi Kale Mahallesi girişindeki yangın komuta aracında Manisa Valisi Enver Ünlü ve İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan'dan bilgi alan Prof. Dr. Gümen, "Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor, tüm ekiplerimiz sahada. Helikopter ve uçaklarımız günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara başladı. Şu anda iki riskli noktamız var. Oraları tutmaya çalışıyoruz. Eğer o noktaları tutarsak bugün itibariyle bitireceğiz. Eğer tutamazsak, Gölmarmara ve Yunuslar tarafına ilerleyecek. Blok ormanlarımız var, o ormanlara sıçratmamak için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor" diye konuştu.

ALEVLER BÜYÜK BİR ALANDA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çıkan ve Salihli ilçesine de sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyük bir alanda etkisini sürdürdü. Salihli ilçesindeki Kale Mahallesi’nin alt kısmından rüzgarın da etkisiyle yine aynı ilçenin Kemer ve Hacıhıdır Mahallelerine doğru yönelen yangına 5’inci gününde, 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik eleman olmak üzere 550 personel ile müdahale sürdü.

AMFİBİK UÇAK GÖREV ALDI

Manisa’nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi’nde başlayan ve komşu ilçe Salihli’de devam eden orman yangınlarının 5’inci gününde, amfibik uçak görev almaya başladı. Hem karada, hem de suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip uçak, diğer helikopter ve uçaklar gibi yere inmeden, baraj ve gölden 6 ton su alarak, yangın alanına boşaltıyor. Yangınla mücadele havadan ve yerden tüm hızıyla sürdü.

Yangında, 6’ncı güne girilirken, bölgedeki alevlerin büyük oranda enerjisi düştü. Yangının kontrol altına alınıp alınmayacağı, bölgedeki olası bir rüzgar ya da fırtınaya bağlı. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kaynak: Ajanslar