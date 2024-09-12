İstanbul'un Ümraniye ilçesinde AKP döneminde 2018 yılında temeli atılan ve bitirilemeyince TOKİ'nin iştiraki Emlak Konut GYO'nun mali destek sağladığı 20 bin kişi kapasiteli Büyük Camii’nin inşaatında çalışan işçiler aylardır ücretlerini alamıyor.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre; bir işçi 2 aydır ücret alamamasına isyan ederek cami inşaatı önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. İşçinin kendini yakma girişimine çevredekiler engel oldu.

Toplamda 700 bin TL'lik alacakları olduğunu belirten işçiler, hakları teslim edilinceye kadar cami içerisinde durma kararı aldı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ise camide bekleyen işçilere yemek verilmesine izin vermedi.

2 Aydır Maaşını Alamayan İnşaat İşçisinden İntihar Girişimi



📌 Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmaya Kalktı! — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 12, 2024

Kaynak: Gazete Pencere