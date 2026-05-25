2 Asırlık Anıt Ağaca Bayram Öncesi Ziyaret Yasağı

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Kamışçık Köyü'nde, bölge halkının yüzyıllardır inanç ve kültür merkezine dönüştürdüğü tarihi "Ulu Kavak" ağacında tehlike çanları çalıyor. 1993 yılında "Anıt Ağaç" statüsüne kavuşturulan ve her yıl binlerce kişinin kurban kesip dilek dilediği 2 asırlık çınar, bu kez aşırı yağışların kurbanı oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Yozgat Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahada yaptığı incelemelerin ardından, Kurban Bayramı'na günler kala alana girişler tamamen yasaklandı. Köylüler bayram hazırlıklarını yarıda kesmek zorunda kaldı.

ZEMİN SUYA DOYDU, DEVRILME RISKI VAR

DKMP tarafından köy muhtarlığına gönderilen resmi yazıda, son dönemde Yozgat genelinde etkili olan sağanak yağışların anıt ağacın kök zeminini gevşettiği vurgulandı. Ziyaretçilerin can güvenliğinin tehlikede olduğu belirtilen uyarı yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Anıt Ağacın bulunduğu zeminin fazla suya maruz kalması sebebiyle ağacın köklerinin bulunduğu alanda riskler olduğu değerlendirilmektedir. Bu riskler ağacın devrilmesine, dalların kırılmasına ve daha büyük tehlikeler oluşturmasına neden olabilir. Bayram dolayısıyla ziyaretçi sayısının da artış göstereceği düşünülerek bu alana kesinlikle ziyaretçi alınmaması önem arz etmektedir."

'ÇOCUĞU OLMAYAN, ŞİFA ARAYAN GELİYORDU'

Yılda ortalama 7 ila 8 bin ziyaretçiyi ağırlayan Ulu Kavak, bölgedeki Alevi ve Sünni vatandaşların ortak inanç noktası olarak biliniyor. Köy sakinlerinden Şemsi Şahbaz, ağacın manevi geçmişini, "Kerem Dede'den kalma bir miras. Hasta olan, çocuğu olmayan buraya gelip dilek diliyor. Lokmalar dağıtıp geleneklerimizi yaşatıyoruz" sözleriyle anlattı.

'ZORLUK ÇIKARMAYIN' UYARISI

Kamışçık Köyü Muhtarı Rıza Taşgın, DKMP'nin kararının ardından Kurban Bayramı etkinliklerinin iptal edildiğini ve yasağı tüm çevre köylere duyurduğunu açıkladı. Taşgın, Ulu Kavak Tabiat Anıtı ve çevresinde zemin güçlendirme ile gerekli çevre düzenlemeleri tamamlanıncaya kadar alana kesinlikle ziyaretçi kabul edilmeyeceğini belirterek, dışarıdan gelecek vatandaşların muhtarlık uyarılarına karşı anlayış göstermesini istedi.

Kaynak: ANKA