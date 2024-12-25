1986 Yılına Damga Vurmuştu! Dünyanın En Ünlü Timsahı Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü 1986 yapımı Crocodile Dundee filminin yıldızı Burt isimli timsahın, Avustralya'da kaldığı hayvanat bahçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği açıklandı.

Filmdeki sahneleriyle herkes tarafından tanınan Burt’ın ölümünü duyuran hayvanat bahçesi yetkilileri şunları söyledi: Bu ikonik hayvan, yıllardır ziyaretçilerimiz ve film severler için büyük bir ilham kaynağı oldu. Onu kaybetmekten dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz.

5 METRE BOYUNDA, 700 KİLOYDU

Burt isimli timsah, dünya çapında büyük başarı elde eden filmde Paul Hogan ile rol almıştı. 5 metre uzunluğunda olan Burt’ın 700 kilo ağırlığındaydı.

Kaynak: DHA