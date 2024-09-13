19 Yaşındaki Gencin Şüpheli Ölümü: Otomobilde Kafasından Vurulmuş Halde Bulundu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Elhan köyü yakınlarında otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobildeki şahsın başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede şahsın 19 yaşındaki Halilhan K., olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halilhan K.'nin cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA