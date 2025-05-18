19 Mayıs’ta Metrobüs Ücretli mi? İstanbul’da Toplu Taşıma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar toplu taşıma araçlarının o günkü durumu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Özellikle İstanbul'da yoğun olarak kullanılan metrobüsün 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü ücretli olup olmayacağı merak konusu. İşte bu sorunun cevabı...

ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücret tarifesi hakkında bilgi almak için arayışa girdi. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar, geçmiş yıllardaki uygulamalar nedeniyle "19 Mayıs 2025 Pazartesi günü metrobüs ücretsiz mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, bu bayramda toplu taşıma araçları ve metrobüs kullanıcıları için herhangi bir ücret muafiyeti söz konusu mu? İşte detaylar...

HANGİ TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİ

Vatandaşların gündeminde, "19 Mayıs 2025 Pazartesi günü metrobüs ücretli mi?" sorusu öne çıkarken, resmi açıklamalar bu konudaki soru işaretlerini giderdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Karar doğrultusunda metrobüs de dahil olmak üzere İETT otobüsleri, tramvay, metro ve şehir içi vapurlar, bayram günü boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul’da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak. Pazartesi gününe denk gelen resmi tatilde, metrobüs hattı da ücretsiz ulaşıma dahil olacak.

İSTANBULKART SAHİPLERİ ÜCRETSİZ YARARLANACAK

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü boyunca İstanbulkart ile turnikelerden geçiş yapan yolcular, metrobüs başta olmak üzere İETT otobüsleri, tramvay, metro ve diğer toplu taşıma araçlarını herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması gün boyunca geçerli olacak.

GEÇMİŞ YILLARDA DA ÜCRETSİZDİ

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi bayramlarda toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar, 19 Mayıs günü boyunca İstanbulkartlarını kullanarak toplu taşıma araçlarından ücret ödemeden faydalanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi