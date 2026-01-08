'19 Mart Eylemleri'nde Gözaltına Alınan 9 ODTÜ Öğrencisi İçin Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla başlayan süreçte, rektörlük binası önünde 27 Mart 2025’te bir araya gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, eylemlerini kurdukları çadırlarda sürdürmüştü.

Öğrencilere müdahale eden polis, 9 öğrenciyi gözaltına almış ve bu öğrenciler hakkında soruşturma açılmıştı. Soruşturma sonucu açılan davada, öğrencilerin “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan cezalandırılmaları istendi.

Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, öğrenciler savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Hakim, “suçun şartlarının oluşmadığı” gerekçesiyle yargılanan 9 öğrencinin tamamının beraatine karar verdi.

Kaynak: ANKA