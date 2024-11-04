1800 Yıllık El Yazması Kitap ve Lahit Mezar Ele Geçirildi

Kayseri'de, polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda Aramice dilinde yazılmış yaklaşık 1800 yıllık 5 el yazması kitap ile Roma Dönemi’ne ait lahit mezar ele geçirildi.

1800 Yıllık El Yazması Kitap ve Lahit Mezar Ele Geçirildi

Yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A. (46), N.E. (41), M.A. (49), A.S. (51), A.E. (40), S.B. (71) ve A.B.'nin (43) çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri Kayseri'de satacağı bilgisine ulaştı.

1800 Yıllık El Yazması Kitap ve Lahit Mezar Ele Geçirildi - Resim : 1

ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDEN KALMA

Operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda Aramice dilinde yazılmış 1800 yıllık 5 el yazması kitap ve şüphelilerin daha önce kazı yaptıkları alanda bir kısmı çıkarılmış Roma İmparatorluğu dönemine ait lahit mezar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

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