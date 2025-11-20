18 Yıl Önce Çöpte Ölü Bulunan Bebekle İlgili Yeni Detaylar! Annesi Ünlü İŞ Kadını Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi’nde, 27 Mayıs 2007 tarihinde çöpte yeni doğmuş bir kız bebek ölü olarak bulundu. Bebeğin cenazesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü’ne bağlı Kimsesizler Mezarlığı’na defnedildi. Yapılan otopsi sonucunda, bebeğin boynuna üç kez dolanan göbek bağı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. O dönemde yürütülen soruşturma, faili meçhul olarak kapandı.

TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri tarafından dosya sekiz ay önce yeniden açıldı. Daha önce kapatılan dosyada yer alan tüm şüpheliler tekrar sorgulandı ve olay tarihinde toplanan deliller yeniden incelendi. Sekiz aylık çalışmalar sonucunda, 18 yıl önce bebeğin bulunduğu çöp kutusundaki parmak izinin Emine Nilay Özkan’a ait olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan DNA testiyle, Özkan’ın bebeğin annesi olduğu kesinleşti. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yakalanan Özkan, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İnşaat sektöründe proje ve mali yönetim danışmanlığı yapan bir şirketin sahibi olan Emine Nilay Özkan’ın, çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernek ve odalarda da aktif görevler üstlendiği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde Özkan, olayın gerçekleştiği dönemde yalnız yaşadığını, yoğun alkol tükettiğini ve birden fazla erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığını söyledi. Hangi ilişkiden hamile kaldığını bilmediğini ve hamileliğini kimseye açıklamadığını belirtti.

ÇÖPE ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Olay günüyle ilgili olarak Özkan, kanaması nedeniyle lavaboya gittiğini ve burada düşük yaptığını anlattı. Kucağına aldığı bebeğin nefes almadığını fark ettiğini söyleyen Özkan, korktuğunu ve bebeği bir kutuya koyarak çöpe attığını ifade etti. Yıllardır bu olayın yüküyle yaşadığını da dile getirdi.

Kaynak: DHA