18 Yaşındaki Muay Thai Sporcusundan Acı Haber

Afyonkarahisar’da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Gencin muay thai sporcusu olduğu ve çok sayıda müsabakaya katıldığı öğrenildi.

18 Yaşındaki Muay Thai Sporcusundan Acı Haber

Afyonkarahisar’da kent merkezi Otogar Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Şevki Algün isimli gence, D.S. yönetimindeki 34 FOG 451 plakalı otomobil çarptı.

18 Yaşındaki Muay Thai Sporcusundan Acı Haber - Resim : 1

Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan genç ağır yaralandı. Yaralanan Algün çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Algün burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

18 Yaşındaki Muay Thai Sporcusundan Acı Haber - Resim : 2
Algül’ün muay thai sporcusu olduğu ve yurt içinde birçok resmi müsabakaya katıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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