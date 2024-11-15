18 Yaşındaki Gencin Acı Sonu! Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçirip Öldü

Aksaray'da halı sahada futbol oynayan 18 yaşındaki Berat Karaaslan, kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi sahada yapılan genç, hastaneye kaldırıldı. Karaaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Aksaray'ın Sağlık Köy Yolu üzerinde bulunan bir halı sahada 18 yaşındaki Berat Karaaslan, arkadaşlarıyla futbol oynadığı esnada aniden fenalaşıp yere yığıldı. Karaaslan'ın yere yığıldığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa ürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yere yığılan Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesi sahada yapılan genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Berat Karaaslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı anlatan halı saha yetkilisi, gencin yere düşmesinin ardından hemen sağlık ekiplerinin gelerek götürdüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

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