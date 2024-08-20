18 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü: Serinlemek İçin Girdiği Sulama Kanalında Boğuldu
Adana'da arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç boğuldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Adana'da Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Bahçelievler Mahallesi’nde dün saat 13.30 sıralarında sıcaktan bunalan Adem Oruç, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Oruç, suda sürüklenip gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, suya girdiği noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Oruç’un cansız bedenine ulaştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekiplerin kıyıya çıkardığı Adem Oruç’un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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