18 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü: Serinlemek İçin Girdiği Sulama Kanalında Boğuldu

Adana'da arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç boğuldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
18 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü: Serinlemek İçin Girdiği Sulama Kanalında Boğuldu

Adana'da Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Bahçelievler Mahallesi’nde dün saat 13.30 sıralarında sıcaktan bunalan Adem Oruç, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Oruç, suda sürüklenip gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, suya girdiği noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Oruç’un cansız bedenine ulaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin kıyıya çıkardığı Adem Oruç’un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:
Bodrum'da Sır Cinayet Soruşturması: 4 Şüpheli Tutuklandı Bodrum'da Sır Cinayet Soruşturmasında 4 Tutuklama
AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem | Son Depremler AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem
Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini
Akdeniz'de Can Pazarı! Akdeniz'de Can Pazarı!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Şiddetli Sağanak Alarmı!
Reha Muhtar Entübe Edildi Reha Muhtar Entübe Edildi
AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem | Son Depremler AFAD İlk Verileri Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem
Kriz Derinleşiyor, Sektör Devleri İflasın Eşiğinde: Binlerce Firma Konkordato Talebinde Bulundu Kriz Derinleşiyor, Sektör Devleri İflasın Eşiğinde
E-5 Karayolunda Her Gün Kilometrelerce Yürüyen Adam Evinde Ölü Bulundu İstanbul'un 'Yürüyen Adam'ından Acı Haber