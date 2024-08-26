18 Yaşındaki Genç Yatağında Ölü Bulundu: Ailesi Sinir Krizi Geçirdi

Samsun'da 18 yaşındaki genç evindeki yatağında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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18 Yaşındaki Genç Yatağında Ölü Bulundu: Ailesi Sinir Krizi Geçirdi

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte kaporta dükkanında çalışan Mertcan Odacı (18), yakınları tarafından evlerinde yatağında hareketsiz halde bulundu. Gencin ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri Mertcan Odacı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cansın bedeni savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18 Yaşındaki Genç Yatağında Ölü Bulundu: Ailesi Sinir Krizi Geçirdi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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