18 Yaşında 44 Yıl Cezayla Aranan Firari Yakalandı

44 yıl hapis cezasıyla aranan 18 yaşındaki firari yakalandı

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18 Yaşında 44 Yıl Cezayla Aranan Firari Yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 18 yaşındaki gencin çeşitli suçlardan toplam 44 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 27 Eylül günü Süvari Mahallesi’nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde 18 yaşındaki Ç.U.’nun çeşitli suçlardan toplam 44 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. 18 yaşındaki firari, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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